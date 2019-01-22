افتتاح معهد لتعليم الكمان في السعودية

أعلن عازف الكمان المصري، محمد سرور، عن افتتاحه لمعهد لتعليم آلة الكمان بالرياض اليوم.

من مقر معهد سرور بالرياض لتعليم الكمان الوعد اليوم بامر الله الافتتاح في تمام الرابعه عصرا مول مرجان السعوديه الدور الاول مكتب ٤٩ الدعوه عامه🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/T3YcGKqgxB — محمود سرور (@Mhmoudsorour) January 21, 2019

وأشار العازف إلى أن المعهد سوف يكون تحت إشرافه شخصيا، وسوف يضمّ أساتذة للموسيقى من مصر، ويتضمن فصولا دراسية لتعليم العزف على آلة الكمان، وكذلك أصول قراءة النوتة الموسيقية، والصولفيج، ونظريات الموسيقى.

كما أضاف العازف أن المعهد سيضم كذلك استوديو لتسجيل الأعمال الغنائية للفنانين وطلاب المعهد، وسوف تكون في المعهد فصول دراسية للنساء.

وكان الفنان سرور قد وجه دعوة لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لحضور حفل الافتتاح، بمقر المعهد.

المصدر: تويتر