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افتتاح معهد لتعليم الكمان في السعودية

الثقافة والفن

افتتاح معهد لتعليم الكمان في السعودية
Globallookpress Hristo Rusev
صورة أرشيفية للعازف فاسكو فاسيليف أثناء حفله في فارنا - بلغاريا (نوفمبر 2018)
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أعلن عازف الكمان المصري، محمد سرور، عن افتتاحه لمعهد لتعليم آلة الكمان بالرياض اليوم.

وأشار العازف إلى أن المعهد سوف يكون تحت إشرافه شخصيا، وسوف يضمّ أساتذة للموسيقى من مصر، ويتضمن فصولا دراسية لتعليم العزف على آلة الكمان، وكذلك أصول قراءة النوتة الموسيقية، والصولفيج، ونظريات الموسيقى.

كما أضاف العازف أن المعهد سيضم كذلك استوديو لتسجيل الأعمال الغنائية للفنانين وطلاب المعهد، وسوف تكون في المعهد فصول دراسية للنساء.

وكان الفنان سرور قد وجه دعوة لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لحضور حفل الافتتاح، بمقر المعهد.

المصدر: تويتر

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