لطفي بوشناق: تلقيت عروضا مغرية من إسرائيل لكني رفضتها

أكد الفنان التونسي لطفي بوشناق، أنه تلقى عدة عروض للغناء في إسرائيل، لكنه رفضها، كاشفا أن أحد تلك العروض فاق المليون دينار تونسي (330 الف دولار) لتقديم "دويتو" مع فنان إسرائيلي.

وقال بوشناق، في حوار مع برنامج عبر إذاعة "موزاييك"، "رفضت الموضوع جملة وتفصيلا، وقلت لهم أنا آسف جدا، لأنني عربي أصيل".

وأضاف، "سأحيي حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية والقدس أيضا"، مضيفا أن الدخول إلى الأراضي الفلسطينية مغامرة، وأن "المقدر سيحصل".

وتابع، أنه "يغني بكل حب وصدق للقضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت قضية كل عربي"، مضيفا "مهما قدّمت لهذه القضية أبقى مقصرا".

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واعتبر بوشناق، أن من يغني في إسرائيل من التونسيين عليه تحمل المسؤولية، قائلا: "بالنسبة لي أنا أغني للسجين ولا أغني للسجّان".

وشدد الفنان التونسي، ردا على معلومات تحدثت عن بث أغانيه من طرف إذاعات إسرائيلية أو ترجمة بعض أعماله للعبرية، على أن "الأمر لا يهمه"، وأن كل أغانيه فيها "مواقف مشرفة".

المصدر: مواقع تونسية