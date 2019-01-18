 
مباشر

مخرج "فالنتينو" يؤكد عرضه في رمضان 2019

الثقافة والفن

مخرج
You-Tube: Magnum Productions
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc9t

أعلن مخرج مسلسل "فالنتينو"، رامي إمام، أن التحضيرات الرسمية للتصوير قد بدأت وبأن النجم العربي، عادل إمام، سيظهر على الشاشات في رمضان 2019.

إقرأ المزيد
عمرو دياب يستعرض "سيارته" الجديدة في دبي (صورة)

وأتت تصريحات المخرج في بيان رسمي أصدره مكذبا من خلاله الشائعات الكثيرة التي تحدثت مؤخرا عن إلغاء "فالنتينو" لهذا العام وترحيل عرضه إلى رمضان 2020.

كما أضاف البيان أن الكاتب، أيمن بهجت قمر، قد انتهى من تأليف 15 حلقة حتى الآن، مؤكدا حرص الجميع على تواجد "الزعيم" في الموسم الرمضاني القادم.

وكان آخر ظهور رمضاني لإمام في مسلسل "عوالم خفية"، عام 2018، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ومن إخراج رامي إمام.

المصدر: الصحافة المصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رسم ساخر في صحيفة سعودية يثير جدلا بسبب آية قرآنية