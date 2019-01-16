عمرو دياب يستعرض "سيارته" الجديدة في دبي (صورة)

نشر الفنان المصري، عمرو دياب، صورة جديدة له عبر إنستغرام، ظهر فيها وهو يقود الطراز الأخير من "لامبورغيني"، إلا أنه لم يؤكد امتلاكه للسيارة.

وأثارت الصورة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشار بعضهم إلى أن دياب هو أول فنان عربي يقود سيارة من طراز "أوروس" الجديد.

ولم يكن دياب هو الفنان الوحيد الذي استعرض "سيارته" الفارهة مؤخرا، حيث قام الفنان، محمد رمضان، بنشر مقطع فيديو يظهر فيه أسطول سياراته الخاص الذي يضم "رولز رويس" و"لامبورغيني". كما قام كل من تامر حسني وأحلام الشامسي بنشر صور سياراتهما الخاصة أيضا، عبر موقع إنستغرام.

المصدر: إنستغرام