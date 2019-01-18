"هو ده التحدي".. رانيا يوسف وصلت "المليون"! (صور)

علقت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، على الصور التي شاركتها مع محبيها على صفحتها في فيسبوك، بجملة معبرة مختصرة هي: "هوه ده التحدي الحقيقي، تحدي البرد".

ونشرت الممثلة المصرية، التي شغلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بأزيائها المثيرة للجدل، والتي ظهرت بها في عدة مناسبات فنية واجتماعية رسمية، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها في حمام السباحة، من أحدث جلسة تصوير.

وتعيش رانيا يوسف نشاطا فنيا جديدا، تمثل في مشاركتها بمسلسلين لعام 2019 وهما: "دماغ شيطان" من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويشاركها البطولة فيه الفنان باسم سمرة.

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قربنا نوصل للمليون علي الانستجرام 🎉 و واحد من المتابعين هيكسب فرصة لحضور يوم تصوير معايا.

من خلال اختيار شخص بشكل عشوائي من المليون فولورز تابعونا عشان تعرفوا مين الكسبان.

شكرا على حبكم و دعمكم الدائم pic.twitter.com/BfmVjnHAlc — رانيا يوسف (@RaniahYousief) 14 января 2019 г.

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أما فيلم "عش الدبابير"، فهو من تأليف حمدي يوسف وإخراج عادل الأعصر وبمشاركة كل من الفنانين: سارة سلامة ومجدي كامل.

وسعت الفنانة المصرية في الآونة الأخيرة لإيصال عدد متابعيها على إنستغرام للمليون، معلنة أنها ستختار أحد متابعيها بشكل عشوائي ليحضر معها يوم تصوير كامل.

وغردت يوسف عبر حسابها الشخصي على تويتر قائلة: "قربنا نوصل للمليون على إنستغرام، وواحد من المتابعين هيكسب فرصة لحضور يوم تصوير معايا، من خلال اختيار شخص بشكل عشوائي من المليون فولورز، تابعونا عشان تعرفوا مين الكسبان، شكرا على حبكم ودعمكم الدائم".

المصدر: صحف مصرية