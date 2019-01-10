100 ألف توقيع لاسترجاع "Daredevil"

أسس ناشطون حملة كبيرة في الولايات المتحدة، أسموها "Save Daredevil"، وتمكنوا من جمع أكثر من 100 ألف توقيع في محاولة لإعادة تفعيل المسلسل على شبكة "نيتفليكس".

وتأسست الحملة مباشرة عقب إعلان "نيتفليكس" نيتها عدم تجديد مسلسل الدراما والتشويق، "Daredevil"، وذلك بعد عرض 3 مواسم متتالية منه، مع العلم أنه نال مستوى تقييم عاليا بين المشاهدين، وصل إلى 98%.

ويحكي المسلسل الهوليوودي الذي أنتج بالتعاون مع شركة "مارفيل"، قصة طفل فقد بصره نتيجة تسرب كيميائي، إلا أن الحادث أعطاه حواس وإمكانيات خارقة أيضا، في حين قرر أن يستخدمها في تحقيق العدالة.

المصدر: وكالات