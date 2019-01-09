صور "مشينة" لبروس ويليس تشعل الإنترنت!

انتشرت صور "مشينة" لممثل هوليوود المحبوب، بروس ويليس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التقطها له "صيادو النجوم" أثناء خروجه من ناد ليلي في لندن ليلة رأس السنة.

وذكرت صحيفة ميرور، أن أسطورة هوليوود ويليس البالغ من العمر 63 عاما، بدا في حالة يرثى لها، عندما خرج من النادي الليلي، يسنده بعناية شديدة مساعده الشخصي.

Bruce Willis appears to need assistance leaving nightclub https://t.co/X3XeC3ZlTrpic.twitter.com/e6wg6Bf6pT — New York Post (@nypost) 8 января 2019 г.

Папарацци засняли пьяного в хлам Брюса Уиллиса, который продолжает праздновать: https://t.co/zSxOwkr8b6pic.twitter.com/a2ouA7zkcH — Life | Новости (@lifenews_ru) 8 января 2019 г.

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وظهر ويليس في الصور بحالة مزرية من الثمل، وبالكاد يقوى على نزول درج النادي الليلي الذي أمضى فيه سهرة ليلة رأس السنة. لكن ويليس لم يفقد وعيه بالكامل، حيث استطاع أن يرد على مصوريه بحركة مشينة بإصبعه أثناء ركوبه السيارة.

ونظمت هذه السهرة التي دعي إليها ويليس مجلة "GQ"، في ناد ليلي مغلق، أطلق فيه الممثل المشهور العنان لنفسه وأثبت قدرته "على الثمل".

المصدر: لايف. رو