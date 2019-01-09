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قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تصدر قطعا نقدية يوبيلية

الثقافة والفن

قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تصدر قطعا نقدية يوبيلية
mil.ru / المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية
منصة متحركة لصاروخ "توبول - أم"
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تعتزم قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية إصدار قطع نقدية وطوابع تحمل صورا لصاروخي "توبول-إم" و"يارس" الاستراتيجيين العابرين للقارات.

وقال ناطق باسم قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية إن سلسلة خاصة من القطع النقدية والطوابع، ستصدر بمناسبة حلول الذكرى الـ 60 لتأسيس قوات الصواريخ الاستراتيجية، ولجذب انتباه الخبراء في علم المسكوكات وهواة جمع القطع النقدية والطوابع.

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وأوضح الناطق أن عدد القطع النقدية اليوبيلية سيكون محدودا، وستنقش عليها المنظومات الثابتة وذاتية الحركة من صواريخ "توبول-إم" و"يارس" التي تشكل منصاتها الثابتة والمتنقلة في الوقت الحاضر أساس قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

يذكر أن "يارس" هو صاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب ويطلق من منصات ثابتة. ويبلغ مدى تحليقه 12 ألف كيلومتر، أما الانحراف عن الهدف فلا يزيد عن 150 مترا.

أما "توبول-إم"، فهو نظام صاروخي استراتيجي تم تطويره في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. ويطلق من منصة تحت الأرض ومنصة ذاتية الحركة، ودخل الخدمة الفعلية عام 2000 ويبلغ مدى إطلاقه 11 ألف كيلومتر.

المصدر: زاشيشات روسيا

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