دموع فلة الجزائرية وقصتها مع الشاب خالد! (فيديو)
حرصت الفنانة الجزائرية، فلة، على توضيح سبب بكائها أثناء مشاهدتها لفيديو قديم جمعها بالمطرب، الشاب خالد.
وتابع الجمهور المغنية الجزائرية فلة على شاشة التلفاز في برنامج "مع فريدة"، بمناسبة الاحتفالات بعيد رأس السنة وردة فعلها العاطفية، عندما ذرفت الدموع أثناء عرض البرنامج لأغنية قديمة تجمعها بالشاب خالد.
توضيح:— Fella El Djazairia (@FellaElJazairia) 5 января 2019 г.
من بعد المقالات التي أثيرت حول الفيديو الذي بث خلال برنامج مع فريدة على قناة الجزائرية وان.
أود أن أؤكد أن بكائي كان بسبب أولا الحنين لتلك السنوات نظرا لصغر سني ومروري أمام برنامج ضخم مثل تاراتاتا لقناة دولية الفرنسية 2 و اللوك و الصوت... https://t.co/3uoIQ0mtw5
وبررت فلة انهمار دموعها بحنينها إلى الأيام القديمة التي كانت تجمعها مع الشاب خالد بعلاقة عاطفية.
لكنها أشارت إلى أن كل تلك الأمور كانت في الماضي وهي الآن على علاقة صداقة بالشاب خالد، وأنها تحترم زوجته الرائعة.
ورد الشاب خالد على فلة، بعد نشر هذه الحلقة من البرنامج، بنشره صورة له ولزوجته وكأنه تصريح ضمني يدل على نفيه لما قالته فلة، وأثنى في تعليقه على زوجته بقوله: "حبي الأول وزواجي الأول والأخير ونور حياتي، أعطتني خمسة أبناء جميلين، كما منحتني السعادة حتى أستمر في إيصال الفرح لجمهوري، أحبك سميرة".
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Mon premier amour mon premier mariage et le dernier c est Ma lumière ma femme de ma vie qui ma donnais 5 beau enfants 🖐🏻qui ma donnais aussi le plaisir et la joie de continué a donner du bonheur a mon public et mes fans i love you #ya_samira My first love, my first marriage and the last one is my wife and light of my life who introduced me to our 5 beautiful children, who also showed me the right way of living, placed joy into our life and to keep giving happiness to my fans. I love you #ya_samira حبي الأول أول و اخر زواجي هي نور حياتي زوجتي من أعطتني اجمل 5 أطفال الذين قدموا لي أيضا متعة وفرحة الاستمرار في إعطاء السعادة لجمهوري أحبك #يا_سميرة ❤️❤️❤️❤️❤️
المصدر: صحف عربية