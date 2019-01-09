دموع فلة الجزائرية وقصتها مع الشاب خالد! (فيديو)

حرصت الفنانة الجزائرية، فلة، على توضيح سبب بكائها أثناء مشاهدتها لفيديو قديم جمعها بالمطرب، الشاب خالد.

وتابع الجمهور المغنية الجزائرية فلة على شاشة التلفاز في برنامج "مع فريدة"، بمناسبة الاحتفالات بعيد رأس السنة وردة فعلها العاطفية، عندما ذرفت الدموع أثناء عرض البرنامج لأغنية قديمة تجمعها بالشاب خالد.

توضيح:

من بعد المقالات التي أثيرت حول الفيديو الذي بث خلال برنامج مع فريدة على قناة الجزائرية وان.

أود أن أؤكد أن بكائي كان بسبب أولا الحنين لتلك السنوات نظرا لصغر سني ومروري أمام برنامج ضخم مثل تاراتاتا لقناة دولية الفرنسية 2 و اللوك و الصوت... https://t.co/3uoIQ0mtw5 — Fella El Djazairia (@FellaElJazairia) 5 января 2019 г.

وبررت فلة انهمار دموعها بحنينها إلى الأيام القديمة التي كانت تجمعها مع الشاب خالد بعلاقة عاطفية.

لكنها أشارت إلى أن كل تلك الأمور كانت في الماضي وهي الآن على علاقة صداقة بالشاب خالد، وأنها تحترم زوجته الرائعة.

ورد الشاب خالد على فلة، بعد نشر هذه الحلقة من البرنامج، بنشره صورة له ولزوجته وكأنه تصريح ضمني يدل على نفيه لما قالته فلة، وأثنى في تعليقه على زوجته بقوله: "حبي الأول وزواجي الأول والأخير ونور حياتي، أعطتني خمسة أبناء جميلين، كما منحتني السعادة حتى أستمر في إيصال الفرح لجمهوري، أحبك سميرة".

المصدر: صحف عربية