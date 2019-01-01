شاهد.. إليسا تستقبل العام الجديد بفستان جريء
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أثارت المغنية اللبنانية إليسا الجدل بفستانها الذي ارتدته خلال حفل رأس السنة في دبي بمشاركة الفنان العراقي ماجد المهندس.
وارتدت إليسا فستانا شفافا ببطانة شورت كالتي ظهرت بها الممثلة المصرية رانيا يوسف مؤخرا وأثارت موجة من الانتقادات وجدلا واسعا.
وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن فستان الفنانة اللبنانية جريء جدا.
#حفل_اليسا_ماجد_المهندس— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) 31 декабря 2018 г.
صورة تجمع الاستاذ #سالم_الهندي مع ملكة الاحساس #اليسا
كل عام وانتم بخير جمهورنا العزيز 🌹#LexusUAE#راس_السنه@salhendi@elissakhpic.twitter.com/JTFQFOy8G7
المصدر: وكالات
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