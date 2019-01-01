 
مباشر

شاهد.. إليسا تستقبل العام الجديد بفستان جريء

الثقافة والفن

شاهد.. إليسا تستقبل العام الجديد بفستان جريء
المغنية اللبنانية إليسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9qv

أثارت المغنية اللبنانية إليسا الجدل بفستانها الذي ارتدته خلال حفل رأس السنة في دبي بمشاركة الفنان العراقي ماجد المهندس.

وارتدت إليسا فستانا شفافا ببطانة شورت كالتي ظهرت بها الممثلة المصرية رانيا يوسف مؤخرا وأثارت موجة من الانتقادات وجدلا واسعا.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن فستان الفنانة اللبنانية جريء جدا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مواقف طريفة لفريق RT Online خلال 2018