شاهد.. إليسا تستقبل العام الجديد بفستان جريء

#حفل_اليسا_ماجد_المهندس

صورة تجمع الاستاذ #سالم_الهندي مع ملكة الاحساس #اليسا

كل عام وانتم بخير جمهورنا العزيز 🌹#LexusUAE#راس_السنه@salhendi@elissakhpic.twitter.com/JTFQFOy8G7