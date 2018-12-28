وفاة الكاتب الإسرائيلي عاموس عوز

توفي منذ قليل الكاتب الإسرائيلي، عاموس عوز، عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

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ويعد عاموس عوز كاتبا وروائيا وصحفيا إسرائيليا، وأستاذ الأدب في جامعة بن غوريون في بئر السبع، وهو أحد أبرز الدعاة والمؤيدين لحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقد حاز عوز عددا من الجوائز، نذكر منها وسام الفنون والآداب برتبة ضابط من الحكومة الفرنسية عام 1984، وجائزة فرانكفورت للسلام عام 1992، ووسام الشرف من الرئيس الفرنسي جاك شيراك عام 1997، وجائزة أمير أستورياس للآداب في إسبانيا عام 2007، وجائزة بارك كيونغ-ني من كوريا الجنوبية عام 2015.

المصدر: هآرتس