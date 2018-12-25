هشام حداد: حياتي الإعلامية ستتغير إلى الأبد

فاجأ الإعلامي اللبناني، هشام حداد، متابعيه عبر موقع تويتر بتغريدة تشير إلى حدث سيغير حياته الإعلامية إلى الأبد.

وغرد حداد عبر تويتر قائلا: "اللي ناطركن هالأسبوعين اللي جايين على (LBCI) كتير قوي.. أول شي بقلكن: اللي ما عندو مالك مكتبي يشتري مالك مكتبي.. أما أنا فحياتي الإعلامية رح تتغير للأبد.. وللحديث تتمة".

وأتى حديث حداد عن الإعلامي اللبناني، مالك مكتبي، تمهيدا لحلقته المقبلة في ليلة رأس السنة، أما في الشق الثاني من التغريدة، فقد أشار الإعلامي الشهير إلى أن حياته الإعلامية ستتغير، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

ولاقت التغريدة الأخيرة تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسببت بسيل من التعليقات والتخمينات.

اللي ناطركن هالاسبوعين اللي جايين عأل بي سي كتير قوي... أول شي بقلكن اللي ما عندو مالك مكتبي يشتري مالك مكتبي...أما أنا فحياتي الإعلامية رح تتغير للأبد... و للحديث تتمة — Hicham haddad (@HichamHaddad57) December 24, 2018

المصدر: تويتر