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السلطانة "هويام" تكشف المستور في مصر (فيديو)

الثقافة والفن

السلطانة
meryemuzerlimeryem/instagram
الفنانة التركية
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قالت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المشهورة بأداء دور السلطانة "هويام" في مسلسل "حريم السلطان" إنها تستمع للموسيقى الشرقية ولكنها لا تتذكر أسماء الأغاني أو المطربين.

وأضافت "أوزرلي" في لقاء تلفزيوني ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، إنها تحب أغنية مصرية تدعى "3 دقات" والتي أطلقت في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، وتعدها المفضلة لديها.

وأشارت الفنانة التركية إلى رغبتها بالانتقال للحياة في بلد عربي في عام 2019، ولكن دون تحديد دولة بعينها حتى الآن.

وقالت أوزرلي إن تصوير مسلسل حريم السلطان استغرق وقتا طويلا على مدار اليوم، حيث كانت تصل مدة الحلقة الواحدة التي تذاع في تركيا إلى 120 دقيقة، موضحة أنها اكتسبت وزنا زائدا بسبب التصوير خلال أحداث المسلسل، لإقلاعها عن التدخين وتناولها الطعام باستمرار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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