مي عبدالله "تصوغ" تماثيل مشاهير مصر كما لم ترهم من قبل!

افتتح في صالة عرض "مصر" في مدينة القاهرة معرض "تياترو" للفنانة المصرية الشهيرة بـ "نحاتة المنيا"، يضم عددا من أحدث أعمالها الفنية.

وحضر الافتتاح لفيف من الفنانين التشكيليين وثلة من رجالات السياسة والمجتمع والإعلام ومتابعي أعمال الفنانة الموهوبة مي عبدالله.

gate.ahram.org/Mostafa Taher

وعبرت النحاتة، مي عبدالله، عن سعادتها بتجربتها الجديدة في هذا المعرض ومواصلتها تجسيد نجوم الفن والكوميديا في مصر بثماثيلها.

gate.ahram.org/Mostafa Taher

وقالت مي إنها تقدم في هذا المعرض تماثيل جديدة للفنانين الكبار كعادل أدهم ويحيى الفخراني وعلاء ولي الدين، الذي وصفته بالضاحك الجميل، وتماثيل العديد من مشاهير الفن في مصر.

gate.ahram.org/Mostafa Taher

كما تضمن المعرض مجموعة لأعمالها النحتية التي كانت ضمن مشروع تخرجها من كلية الفنون الجميلة، تجسد فيها نجوم زمن الفن الجميل كعبد السلام النابلسي.

المصدر: بوابة الأهرام