 
مباشر
عاجل
عباس: نقدر الجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام

أجمل إطلالات الفنانات العربيات في 2018

الثقافة والفن

أجمل إطلالات الفنانات العربيات في 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8a5

كشفت وسائل إعلام عربية عن أجمل إطلالات الفنانات العربيات في 2018 لا سيما الفساتين التي اخترنها في حفلاتهن، وجذب بعضها انتباه مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتهن الجريئة.

وندعو متابعينا إلى اختيار الإطلالة الأجمل لهذا لعام في التصويت الذي سيستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

instagram / nadine.nassib.njeim

الفنانة المصرية شيرين

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي

الفنانة السورية أصالة
الفنانة المصرية أنغام
الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور
الفنانية اللبنانية هيفاء وهبي
الفنانة اللبنانية نجوى كرم

الفنانة أحلام

 

الممثلة المصرية رانيا يوسف

المصدر: وسائل تواصل اجتماعي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ديناصور عمره أكثر من 130 مليون عام في روسيا