كشفت وسائل إعلام عربية عن أجمل إطلالات الفنانات العربيات في 2018 لا سيما الفساتين التي اخترنها في حفلاتهن، وجذب بعضها انتباه مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتهن الجريئة.

وندعو متابعينا إلى اختيار الإطلالة الأجمل لهذا لعام في التصويت الذي سيستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

الفنانة السورية أصالة

الفنانة المصرية أنغام

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور

الفنانية اللبنانية هيفاء وهبي

الفنانة اللبنانية نجوى كرم

الفنانة أحلام

الممثلة المصرية رانيا يوسف

المصدر: وسائل تواصل اجتماعي