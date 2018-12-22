رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بـ"هوت شورت"

ظهرت رانيا يوسف بفستان أصفر وتحته "هوت شورت" حركت به جدلا حاميا، خاصة وأنها فتحت فستانها الفضفاض بجرأة، لم يعهدها رواد التواصل.

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أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف مواقع التواصل من جديد، بعد انتشار صور لها بإطلالة مثيرة خلال حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست.

وتنتظر رانيا المشاركة بفيلم عالمي خلال الفترة المقبلة بعدما أعلنت ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ظهورها بالأصفر، جاء بعد أزمة "فستانها" الأخير الجريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي منذ أسابيع والذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي