وفاة شاعر أردني كبير

تناقلت وسائل إعلام أردنية اليوم الأربعاء، نبأ وفاة الشاعر الأردني الكبير سليمان المشيني، أحد المساهمين في تأسيس الإذاعة الأردنية، وصحيفة الرأي، ورابطة الكتاب الأردنيين.

ولقب المشيني بـ"عاشق الأردن"، وهو مسيحي وذو توجهات عروبية، ونادى من خلال أشعاره بوحدة المنطقة العربية، وكان من أشد المناصرين للقضية الفلسطينية باعتبارها من القضايا العادلة على مستوى العالم.

وسيشيع جثمان الشاعر المشيني غدا الجمعة من كنيسة المقبرة في أم الحيران إلى مثواه الأخير.

ولد المشيني في مدينة السلط، والتحق بالعمل الإذاعي في الإذاعة الأردنية عام 1957 وأصبح مديرا عاما لها عام 1985. وبعد إحالته إلى التقاعد، انضم إلى اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين (رابطة الكتاب الأردنيين لاحقا)، عضواً في الهيئة الإدارية لدورات عديدة.

وفي عام 1949، أُتيح للشاعر سليمان المشيني أن يلقي قصيدة أمام الملك الأردني الراحل عبدالله الأول عندما كان في زيارة للسلط ( مدينة الشاعر ومسقط رأسه)، ونالت القصيدة حينذاك إعجاب الملك وقال له : "أنتَ شاعرنا يا مشيني، ولك مستقبل في دنيا الشعر فلا تقعد عن ممارسته وطلبه وإبداعه والشعر موهبة وثقافة".

المصدر: صحيفة "الأنباط" الأردنية