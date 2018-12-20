 
مباشر
عاجل
بوتين: اقتصاد روسيا تكيف مع تداعيات العقوبات الغربية المفروضة علينا

إعلان "هيل بوي" الجديد يحصد ملايين المشاهدات!

الثقافة والفن

إعلان
youtube.com/Lionsgate Movies
هيل بوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7w6

حقق المقطع الترويجي للنسخة الجديدة من فيلم "هيل بوي" (Hellboy)، مشاهدات كثيرة عقب نشره على منصة يوتيوب.

وحصد المقطع الترويجي نحو مليوني مشاهدة بعد نشره بوقت قصير، ما يدل على شعبية هذا الفيلم.

ومن المقرر أن يجري العرض السينمائي الأول للفيلم، وهو من إنتاج شركة "Lionsgate Movies"، في 10 يناير عام 2019. وأخرج النسخة الجديدة من الفيلم، نيل مارشال، الذي اشتهر بعد إخراجه لعدة أجزاء من مسلسل صراع العروش "Game of Thrones" ومسلسل ويست وورلد "Westworld".

إقرأ المزيد
الإعلان الرسمي للفيلم المنتظر "Aquaman" يخرج إلى النور!

ويلعب الدور الرئيس في الفيلم، الذي كتب السيناريو له أندرو كوسبي، الممثل ديفيد هاربر، بمشاركة كل من النجوم: ميلا جوفوفيتش وإيان ماكشين وساشا لين ودانييل دي كيم.

وتجري أحداث الفيلم الجديد حول سفر "هيل بوي" إلى بريطانيا، حيث يتعين عليه مقاتلة ملكة الدم الخارقة هناك.

المصدر: إزفيستيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. أمام عدد قياسي من ممثلي وسائل الإعلام، بوتين يجيب عن أسئلة الصحفيين