إعلان "هيل بوي" الجديد يحصد ملايين المشاهدات!

حقق المقطع الترويجي للنسخة الجديدة من فيلم "هيل بوي" (Hellboy)، مشاهدات كثيرة عقب نشره على منصة يوتيوب.

وحصد المقطع الترويجي نحو مليوني مشاهدة بعد نشره بوقت قصير، ما يدل على شعبية هذا الفيلم.

ومن المقرر أن يجري العرض السينمائي الأول للفيلم، وهو من إنتاج شركة "Lionsgate Movies"، في 10 يناير عام 2019. وأخرج النسخة الجديدة من الفيلم، نيل مارشال، الذي اشتهر بعد إخراجه لعدة أجزاء من مسلسل صراع العروش "Game of Thrones" ومسلسل ويست وورلد "Westworld".

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ويلعب الدور الرئيس في الفيلم، الذي كتب السيناريو له أندرو كوسبي، الممثل ديفيد هاربر، بمشاركة كل من النجوم: ميلا جوفوفيتش وإيان ماكشين وساشا لين ودانييل دي كيم.

وتجري أحداث الفيلم الجديد حول سفر "هيل بوي" إلى بريطانيا، حيث يتعين عليه مقاتلة ملكة الدم الخارقة هناك.

المصدر: إزفيستيا