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كم شمعة يوقد براد بيت اليوم في عيد ميلاده؟

الثقافة والفن

كم شمعة يوقد براد بيت اليوم في عيد ميلاده؟
You-Tube: Movieclips
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يحتفل النجم الأمريكي العالمي، براد بيت، بعيد ميلاده الـ 55، وبأكثر من 20 عاما من الأعمال السينمائية المميزة التي أدخلته إلى قلوب الملايين من محبيه ومتابعيه حول العالم.

يعد براد بيت أحد ألمع نجوم السينما في الولايات المتحدة والعالم، في حين حازت أفلامه على عشرات الجوائز المحلية والدولية، منها: "Academy Award" و "Golden Globe Award".

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ولعل أكثر ما يذكره محبي النجم عن حياته الخاصة، هو علاقته المديدة بالنجمة أنجيلينا جولي، حيث سبب انفصاله عنها عام 2016، صدمة حقيقية للكثير من المعحبين بهما.

وبالرغم من وجود العديد من العلاقات النسائية في حياة بيت، إلا أن ارتباطه بجولي كان الأشهر والأطول زمنيا، إذ تخطت علاقتهما الـ 12 عاما وتكللت بالزواج عام 2014، كما لم يتخل النجمان عن بعضهما البعض أبدا، سواء في رحلاتهما الخاصة أو في المناسبات الرسمية.

المصدر: وكالات

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