وسائل إعلام: جوني ديب لن يشارك في "قراصنة الكاريبي" المقبل

أفادت بوابة "Deadline" الإلكترونية الأمريكية، الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري، بأن الممثل، جوني ديب، لن يشارك على الأرجح في تصوير الجزء المقبل من مسلسل "قراصنة الكاريبي".

إقرأ المزيد

وقالت البوابة إن شركة "ديزني" تجري حاليا محادثات مع كاتبي السيناريو، ريت ريز، وبول فرنك، بشأن إطلاق أجزاء جديدة من فيلم المغامرات "قراصنة الكاريبي".

وجاء في بيان نشرته الشركة في البوابة أن منتج الفيلم، جيري بروكهايمر، سيستمر في العمل على إنتاج الفيلم، فيما لن يشارك، جوني ديب، في تصويره.

وأشارت البوابة إلى أن 5 حلقات من مسلسل "قراصنة الكاريبي" جنت خلال 14 عاما مبلغ 4.5 مليار دولار.

يذكر أن ريت ريز وبول فرنك، سبق لهما أن كتبا سيناريو جزأي فيلم "ديدبول" الهزلي و"أهلا وسهلا إلى بلاد زومبي" و"الحي".

المصدر: نوفوستي