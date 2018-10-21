باسل الخياط في عمل رمضاني مرتقب من إخراج رامي حنا

تعاقد النجم السوري، باسل الخياط، للعب دور البطولة في عمل رمضاني مرتقب لعام 2019، تكتب أحداثه ريم حنا، ويخرجه رامي حنا.

إقرأ المزيد

ويصنف المسلسل ضمن فئة الأعمال الدرامية الرومانسية، بخلاف ما قدمه باسل الخياط خلال العام الماضي، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل، في شهر يناير 2019.

وفي السياق نفسه، لم يعلن بعد عن كافة أسماء الممثلين المشاركين في العمل القادم، إلى أن يتم الاتفاق النهائي والتعاقد رسميا معهم.

وكان آخر أعمال الخياط مسلسل "الرحلة"، الذي شارك في بطولته كل من الفنانين: مي سليم، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، وغيرهم. وهو من كتابة، نور الشيشكلي.

المصدر: اليوم السابع