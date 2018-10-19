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شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية في مصر

الثقافة والفن

شيرين عبد الوهاب تواجه دعوى قضائية في مصر
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قررت شركة النيل للإنتاج الإذاعي مقاضاة الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، نتيجة "لعدم التزامها ببنود العقد الذي وقعته مع الشركة في عام 2013".

وتدعي الشركة المصرية المعروفة باسم "نجوم ريكوردز" عدم التزام الفنانة شيرين بدفع مبلغ 265 ألف دولار، مقابل تنفيذ الشركة للألبوم الجديد.

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وحسب ما ورد في تصريحات الشركة، فإن العقد بين الطرفين ينص على تنفيذ الشركة لثلاثة ألبومات لشيرين، قامت "نجوم ريكوردز" بإيفاء التزاماتها بخصوصها بالكامل، إلا أن الفنانة لم تف بالتزاماتها سوى لألبوم واحد حمل اسم، "أنا كتير"، وصدر في عام 2014.

كما طالبت الشركة في الدعوى القضائية التي رفعتها عبر المحمكة الاقتصادية في القاهرة، الفنانة شيرين بدفع مبلغ 55 ألف دولار إضافي، وذلك "كتعويض مادي وأدبي لإخلالها بالتعاقد".

المصدر: صحيفة النهار

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