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رحيل المصور التركي العالمي أرا غولر

الثقافة والفن

رحيل المصور التركي العالمي أرا غولر
ZUMAPRESS.com-© Depo Photos
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توفي المصور الفوتوغرافي التركي الملقب بـ "عين اسطنبول"، أرا غولر، يوم الأربعاء 17 أكتوبر، عن عمر ناهز 99 عاما.

وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن الطبيب طفر غوكاي، أبلغ أسرة غولر أن المصور توفي في أحد مستشفيات اسطنبول حيث كان يتلقى العلاج.

ZUMAPRESS.com-© Depo Photos

وأرا غولر تركي من أصول أرمنية، ولد في منطقة باي أوغلو في اسطنبول عام 1928. وتعلم التمثيل وفن المسرح على يد محسن أرطغرل، على أمل أن يصبح مخرجا أو كاتبا سينمائيا.

وبدأ العمل في صحيفة اسطنبول الجديدة كمصور صحفي عام 1950. والتحق في العام نفسه بكلية الاقتصاد في جامعة اسطنبول. وحصل خلال عمله كمصور على عدد كبير من الجوائز.

والتقط غولر آلاف الصور المميزة، وأصبح من أشهر المصورين وذاع صيته في العالم، لكنه اشتهر أكثر بصوره المعبرة لمدينة اسطنبول ولذلك لقب بـ "عين اسطنبول".

المصدر: صحف تركية

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