مصر تستأنف ترميم مسجد الظاهر بيبرس التاريخي (فيديو)

استأنفت مصر أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس الأثري في القاهرة، والذي يعود بناؤه إلى القرن الثالث عشر، بعد سبع سنوات من التوقف.

وبدأ العمال بإزالة الأعشاب الجافة من داخل المسجد، ورمموا محتوياته، علما أن أعمال الترميم انطلقت في عام 2007، لكنها توقفت عام 2011 بعد الأحداث التي شهدتها مصر.

وتجد مصر صعوبة في تمويل مشروعات الترميم منذ ذلك الحين، بعد أن تسببت سنوات الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة في إبعاد السياح والمستثمرين الأجانب عن مصر.

وتوجد القاهرة ثروة من المباني التاريخية ذات الطراز المعماري الفريد من عصر الفراعنة إلى فترة ازدهار الحضارة الإسلامية، لكن كثيرا من تلك الآثار تداعى بسبب نقص التمويل والإهمال.

وقالت وزارة الآثار المصرية، إنها "تتوقع الانتهاء من مشروع ترميم المسجد الذي يكلف 100 مليون جنيه (5.57 مليون دولار) في 12 إلى 18 شهرا".

وشيد المسجد في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بن عبد الله البندقداري بين 1266 و1268.

المصدر: رويترز