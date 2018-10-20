جولة عالمية لـ "آلة الزمن" الموسيقية الروسية (فيديو)

تحتفل فرقة الروك الروسية الشهيرة "آلة الزمن" عام 2019 بعيد ميلادها الـ50، وتنطلق في جولة عالمية تشمل مختلف المدن الروسية وعدة دول حول العالم.

ومن المقرر أن تقيم الفرقة بهذه المناسبة حفلا موسيقيا ضخما، في 29 يونيو المقبل، في ملعب "أوتكريتي أرينا" بموسكو.

وقال رئيس الفرقة الموسيقية وأسطورة الروك الروسي، أندريه ماكاريفيتش، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن الفرقة ستقيم عروضا موسيقية في مدن نوفوسيبيرسك وإيركوتسك بسيبيريا وخاباروفسك وفلاديفوستوك بمنطقة الشرق الأقصى الروسي، ثم ستزور بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا الغربية وآسيا وأمريكا.

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يذكر أن فرقة الروك "آلة الزمن" أسسها عام 1969، الفنان وموسيقي الروك والشاعر، أندريه ماكاريفيتش. وتميز أداؤها بألحان وجدانية مفاجئة من ناحية، وموضوعات شعرية جريئة من ناحية أخرى.

وذاع صيت الفرقة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث تضمن إبداعها الموسيقي عناصر الروك الكلاسيكي و"روك آند رول" والبلوز والأغنية الشعرية. ومن أكثر أغنياتها شعبية: الانعطاف، طير أزرق، شمعة مشتعلة، صديقي، كان أكبر منها سنا.

المصدر: تاس