متحف الإرميتاج الروسي على قائمة الأفضل عالميا
RT
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شغل متحف الإرميتاج الروسي المرتبة الـ15 من أصل 25 متحفا في تصنيف أكثر المتاحف العالمية إقبالا من قبل الزوار، والذي أعدته بوابة "TripAdvisor" الإلكترونية السياحية.
وقال أحد مرتادي المتحف: "جمال الدنيا كله في متحف واحد يمكننا من زيارة كل العصور والبلدان".
وتصدّر التصنيف متحف "أورسه" الفرنسي، إذ يمتلك إحدى أكبر مجموعات الفن التشكيلي والنحت في أوروبا، تعود للفترة ما بين عامي 1850 و1910. واحتل المرتبة الثانية حسب البوابة متحف 11 سبتمبر التذكاري، الواقع في مكان انهيار البرجين التجاريين عام 2001 في نيويورك.
ويأتي بعدهما متحف "متروبوليتان" في نيويورك.
المصدر: تاس
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