العثور على دليل لأغرب ضريبة للإمبراطور بطرس الأكبر! (صورة)

عثر علماء الآثار في مدينة بسكوف الروسية على قطعة نقدية من فئة "كوبيك" (الروبل يساوي 100 كوبيك) من "كنز بودزنويوفسك" تعود للقرن السابع عشر، وتتميز بصورة فريدة على أحد وجهيها.

وقالت مديرة المركز الأثري في منطقة بسكوف، مارينا كولاكوفا، إن علماء الآثار عثروا على هذه القطعة النقدية الفريدة أثناء ترميمهم للقطع النقدية من "كنز بودزنايوفسك"، الذي عثر عليه في بسكوف عام 2016، ويحتوي بحسب الخبراء على حوالي 5 آلاف قطعة نقدية.

وأضافت كولاكوفا أن هذه هي القطعة الثانية التي عثر عليها في روسيا، فالقطعة الأولى التي عثر عليها سابقا ومرسوم عليها لحية تعود للعام 1699، وهي محفوظة في متحف الإرميتاج في بطرسبورغ.

وأكد علماء الآثار من بسكوف أن القطعة التي عثر عليها ضمن "كنز بودزنويوفسك" في حالة جيدة وأفضل من القطعة النقدية في متحف الإرميتاج.

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كما أوضحت كولاكوفا أن العملة "الملتحية" هي عبارة عن رمز معدني كان بمثابة إيصال يدل على أن حامله دفع رسوم إطلاق اللحية. وقد فرض هذه الضريبة لأول مرة الإمبراطور الروسي، بطرس الأكبر، عام 1698. وتم صك هذه الإيصالات النقدية عام 1699.

وهذا ما تدل عليه العملة النقدية "الملتحية" التي عثر عليها في منطقة بسكوف وقد كتب على الوجه الأول للعملة (عام 7207 من خلق العالم)، وعلى الوجه الثاني رسم للحية وجملة "تم جبي المال".

المصدر: إنترفاكس