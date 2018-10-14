وفاة الفنان القطري القدير عبد العزيز جاسم

توفي الممثل القطري عبد العزيز جاسم في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفياتها عن عمر ناهز الـ61 سنة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن جثمان الفقيد سينقل إلى الدوحة في وقت قريب ليوارى الثرى، علما أنه قد أجرى عملية جراحية في القلب في لندن وعاد إلى قطر وقضى شهر رمضان الماضي بين عائلته.

وبدأ جاسم مسيرته الفنية عام 1977 في مسرح "السد"، وتربّع على عرش الدراما القطرية في العديد من الأعمال التلفزيونية وكون ثنائيا شهيرا مع غانم السليطي وشارك في عدد من المسلسلات الكويتية والسعودية.

إنا لله وإنا إليه راجعون

رحيل فنان قطر الأول يحزن الخليج بأسره وليس أهل قطر فقط

اللهم ارحم عبدك #عبدالعزيز_جاسم واغفر له وارحمه 💔 pic.twitter.com/SvtOhuIFqM — عبدالعزيز بن عمر (@3zozing) October 14, 2018

ببالغ الحزن والأسى ابلغنا قبل دقائق العزيز تيسير عبدالله بوفاة الرمز الفني القطري الكبير عبدالعزيز جاسم توفاه الله في بانكوك هذا اليوم بعد رحلة مريرة مع مرض مع السكر انا لله و انا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم#عبدالعزيز_جاسم#عبدالعزيز_جاسم_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/Gx977mRWaa — عــــمار نــــامق (@Ammar_Nameq) October 14, 2018

المصدر: وكالات