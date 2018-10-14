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وفاة الفنان القطري القدير عبد العزيز جاسم

الثقافة والفن

وفاة الفنان القطري القدير عبد العزيز جاسم
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توفي الممثل القطري عبد العزيز جاسم في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفياتها عن عمر ناهز الـ61 سنة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن جثمان الفقيد سينقل إلى الدوحة في وقت قريب ليوارى الثرى، علما أنه قد أجرى عملية جراحية في القلب في لندن وعاد إلى قطر وقضى شهر رمضان الماضي بين عائلته.

وبدأ جاسم مسيرته الفنية عام 1977 في مسرح "السد"، وتربّع على عرش الدراما القطرية في العديد من الأعمال التلفزيونية وكون ثنائيا شهيرا مع غانم السليطي وشارك في عدد من المسلسلات الكويتية والسعودية.

المصدر: وكالات

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