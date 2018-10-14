"ديزني" تخطط لإخراج علاء الدين من المصباح السحري في الأردن

تخطط "والت ديزني" الأمريكية لعرض فيلم "علاء الدين والمصباح السحري" في دور السينما اعتبارا من مايو المقبل، فيما سيجسد شخصياته فنانون حقيقيون، لا رسوم متحركة عهدها أطفال العالم.

وقالت ديزني إن الفيلم جرى تصويره في بريطانيا والأردن ومن إخراج جاي ريتشي وبطولة النجم ويل سميث في دور المارد، وسيجسد دور علاء الدين الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود، والأميرة ياسمين الممثلة ناعومي سكوت.

وعبر ويل سميث عن حماسه للعب دور المارد قائلا عبر حسابه على انستغرام: "أخرجوني! أتلهف لأن تروني وأنا أزرق!"، في إشارة إلى لون مارد المصباح السحري.

وطرحت ديزني إعلانا ترويجيا لفيلمها الجديد على موقع يوتيوب قائلة إن الفيلم يتضمن إعادة تسجيل الأغاني الأصلية للفيلم التي كتب كلماتها آلان مينكن وهاوارد آشمان وتيم رايس إضافة إلى أغنيات جديدة.

وتدور أحداث الفيلم حول الفتى الفقير علاء الدين الذي ينجح بمساعدة المارد المحبوس في المصباح السحري في الزواج من الأميرة ياسمين.

المصدر: رويترز