ترشيح فيلم روسي لنيل الأوسكار

قبلت أكاديمية الفنون السينمائية الأمريكية طلبا بمشاركة فيلم "سوبيبور" الروسي من إخراج، قسطنطين خابينسكي، في المنافسة من أجل الفوز بجائزة أوسكار السينمائية.

ويقوم سيناريو الفيلم على حقائق واقعية دارت في أحد المعتقلات النازية الكبرى في بولندا إبان الحرب العالمية الثانية، حين حدثت أول انتفاضة ناجحة ضد حراس المعتقل، برئاسة سجين من الضباط الروس الأسرى، أسفرت عن الإفراج عن كل السجناء وفرارهم من المعتقل.

وجاء في بيان صدر عن الأكاديمية أن أفلاما تمثل 87 دولة، تتنافس من أجل نيل جائزة أوسكار لأفضل فيلم باللغة الأجنبية (غير الإنجليزية).

وستعلن لجنة التحكيم، في 22 يناير القادم، الأفلام الأجنبية المدرجة على القائمة القصيرة لجائزة أوسكار السينمائية.

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ويتوقع أن تضم تلك القائمة حسب بوابة "Indie Wire" الإلكترونية فيلم "روما" من إخراج المكسيكي، ألفونسو كوارونا، الذي يروي قصة عائلة مكسيكية عاشت في سبعينيات القرن الماضي. وكذلك الفيلم الدرامي "الحرب الباردة" عن العلاقات بين الناس في أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، من إخراج البولندي، بافل بافليكوفسكي، وفيلم "كريستال" من إخراج البيلاروسية، داريا جوك، عن المهاجرين، وفيلم "دونباس" من إخراج الأوكراني، سيرغي لوزنيتسا.

يذكر أن مراسم الدورة 92 لمنح جائزة أوسكار السينمائية ستقام يوم 24 فبراير القادم، في لوس أنجلوس الأمريكية.

المصدر: تاس