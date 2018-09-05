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أسطورة سمكة سيبيريا "تدهش" مهرجان البندقية السينمائي

الثقافة والفن

أسطورة سمكة سيبيريا
Ria Ekatrina Chesnokova
البندقية
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حضر الصحفيون المعتمدون في مهرجان البندقية السينمائي عرض فيلم "الإنسان الذي أدهش الجميع" للمخرجين، أليكسي تشوبوف وناتاليا ميركولوفا، وهو الفيلم الروسي الوحيد في المهرجان.

ويروي الفيلم قصة رجل ريف روسي تلقى خبر إصابته بمرض السرطان في مرحلته الأخيرة، وامتنع عن العلاج رغم اقتراحات الأطباء والعائلة. وقرأ الرجل يوما أسطورة عن سمكة في سيبيريا استطاعت خداع الموت، الأمر الذي منحه أملا بالتعافي.  

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يذكر أن الأفلام الروسية لا تشارك العام الجاري في برنامج المسابقة الرئيسية لمهرجان البندقية السينمائي. أما فيلم "الرجل الذي أعجب الجميع" فيشارك في إطار برنامج "الآفاق" الخاص للمهرجان.

المصدر: نوفوستي

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