سقوط كندة حنا في حفل تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي (فيديو)

تعرضت النجمة السورية، كندا حنا، لموقف محرج أثناء مشاركتها في "مهرجان الإسكندرية السينمائي"، وذلك على خشبة المسرح وأمام الحضور والمشاهدين الذين تابعوا الحفل عبر البث المباشر.

وحدث الموقف عندما نوديت النجمة إلى المسرح لكي تكرم رسميا في المهرجان، حيث تعثرت حنا أثناء صعودها المسرح وسقطت أرضا.

ومع حدوث ذلك، قام أحد الأشخاص بمساعدتها للنهوض. لكن وبعد مضي أقل من دقيقة، سقطت النجمة مرة ثانية على المسرح، ليسارع هذه المرة الممثل السوري، عبد المنعم عمايري، ويمد يد العون لها.

وبالإضافة إلى كندا حنا، دعي إلى المهرجان السينمائي الدولي مجموعة من نخبة الفنانين السوريين، حيث كان في مقدمتهم: دريد لحام وعباس النوري وصباح الجزائري وأيمن زيدان.

المصدر: صحيفة النهار + يوتيوب