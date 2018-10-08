فيلم روسي عن الحرب في شرق أوكرانيا في مهرجان روما السينمائي

يمثل فيلم "دونباس وضواحيها" من إخراج، رينات دافليتياروف، روسيا في مهرجان روما السينمائي الدولي "Rome Film Fest"، الذي تفتتح أعماله في روما، في 18 أكتوبر الجاري.

وقال ناطق باسم وزارة الثقافة الروسية إن سيناريو الفيلم يقوم على حقائق واقعية، إذ شهد كاتب السيناريو ما حدث في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، في مطلع الحرب التي اندلعت هناك عام 2014.

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ويروي السيناريو قصة جندي أوكراني يدعى، أندريه سوكولوف، أرسلته الحكومة الأوكرانية ليحارب شعبها المناهض لها. وحاول الجندي النجاة من القصف في سرداب عمارة سكنية، حيث يلتقي سكان العمارة ويتعرف عليهم، إذ تجمعهم أمنية واحدة، وهي أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن. ويتكلم السكان اللغتين الروسية والأوكرانية، ويفهمون بعضهم البعض بسهولة. إلا أن حواجز اجتماعية وقومية تفصل بينهم وتمنعهم من التفاهم. وجرى تصوير الفيلم في خريف عام 2017 في القرم.

يذكر أن مهرجان روما السينمائي الدولي سيقام في الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر الجاري. وسيعرض في مراسم افتتاح المهرجان فيلم "أوقات سيئة في فندق إل رويال" من إخراج، درو هودارد، وبمشاركة نجوم هوليوود: جيف بريجدز وداكوتا جونسون وكريس همسفورت وجون هام.

المصدر: نوفوستي