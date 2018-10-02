وفاة الفنان السوفيتي الشهير رومان كارتسيف

توفي الفنان السوفيتي والروسي، رومان كارتسيف، اليوم الثلاثاء، عن عمريناهز 79 عاما.

ونشرت خبر وفاة الممثل والكوميديان الروسي كارتسيف الملقب بـ كاتز، والذي عمل في السينما والمسرح، ناتاليا جفانيتسكايا زوجة الكاتب ميخائيل جفانيتسكي على صفحتها في فيسبوك، قائلة "اليوم توفي روما".

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ولم يكشف بعد عن سبب وفاة الفنان، لكن خبر وفاته أكدته مديرة أعماله ناتاليا جيرومسكايا. وفي حوار مع قناة "RBK" الروسية أشارت جيرومسكايا إلى أن تاريخ ومكان جنازة الفنان لم يحددا بعد.

ورومان كارتسيف فنان روسي مشهور، عمل في مسرح منمنمات أركادي رايكين عام 1962. ومنذ عام 1987، عمل الراحل في مسرح منمنمات موسكو بإدارة ميخائيل جفانيتسكي.

وعمل الممثل كارتسيف في السينما وتألق في أفلام مثل "قلب كلب" و"الجنة الموعودة" و"مآزق قديمة" و"المعلم ومرغريتا".

المصدر: لينتا. رو