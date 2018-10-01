وفاة المغني الفرنسي العالمي شارل أزنافور

غيب الموت المغني الفرنسي العالمي شارل أزنافور عن عمر يناهز 94 عاما، في ليلة الإثنين 1 أكتوبر، في منزله بآلبيل، جنوبي فرنسا، بعد مسيرة فنية استمرت أكثر من 80 عاما.

وكانت آخر الجولات الفنية للراحل في اليابان، إلا أنه أجبر بعدها على إلغاء الحفلات الموسيقية المبرمجة لهذا الصيف بسبب كسر في الذراع.

وولد أزنافور في 22 مايو 1924، في العاصمة الفرنسية باريس، وهو مغني وكانت أغاني وممثل فرنسي من أصل أرمني، وقد تزوج ثلاث مرات ولديه ستة أطفال.

وباع الفنان العالمي أكثر من 180 مليون تسجيل وقد ظهرت في أكثر من 60 فيلما، وقد حقق شهرة كبيرة بأغنية "She" في عام 1974، حيث حصلت على المرتبة الأولى لأعلى المبيعات حينها، كما حصل أزنافور على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود في عام 2017.

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وأطلق عليه معجبوه لقب فرانك سيناترا فرنسا، ويشتهر بصوته العميق الفريد من نوعه. له تاريخ حافل بالأغاني الناجحة، وصل صوته العميق وشخصيّته المميّزة إلى العديد من الأجيال.

هو فنان متعدد المواهب، ألّف حوالي 1200 أغنية، ولم يكتبها فقط بالفرنسية بل أيضا بثمانِ لغات أخرى. على الرغم من كونه مغنيا وكاتبا موهوبا، إلا أنه حاول الدخول في مجال التمثيل والدبلوماسية.

وُلد في باريس بعد أن هاجر والداه الأرمنيان إليها. أدرك مبكرا حبّه للغناء، فقد اعتلى خشبة المسرح لأول مرة في عمر الثلاثة أعوام.

المصدر: وكالات