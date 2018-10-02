أم كلثوم تغني في السعودية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانا عن حفل غنائي ضخم ومرتقب لكوكب الشرق، أم كلثوم، في مدينة جدة السعودية.

ويعتبر الحفل الأول من نوعه في السعودية، إذ توظف تقنية الهولوغرام في إظهار أم كلثوم على خشبة المسرح، كما لو كانت هي التي تحيي الحفل.

وفي سياق متصل، لم تؤكد الجهات الرسمية السعودية الخبر، إلا أن المقطع الترويجي المتداول نسب لاحقا للقناة الثقافية السعودية.

وتقوم تقنية الهولوغرام ببث طيف من الألوان التي تعطي مجسما ثلاثي الأبعاد للأشخاص أو الأشياء، إذ يشعر الناظر وكأنه أمام إنسان حقيقي صوتا وصورة.

بعد مرور 43 عام على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم أعلنت شركة فنية عن تنظيم حفل غنائي في المملكة العربية السعودية لفقيدة الفن بتقنية الهولوغرام ♥️🎧#ام_كلثوم_في_السعوديةpic.twitter.com/luB47osQkP — موسوعة أم كلثوم (@M_OmKlthom) September 30, 2018

المصدر: تويتر