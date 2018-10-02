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أم كلثوم تغني في السعودية (فيديو)

الثقافة والفن

أم كلثوم تغني في السعودية (فيديو)
You-Tube: omar eraky
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أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانا عن حفل غنائي ضخم ومرتقب لكوكب الشرق، أم كلثوم، في مدينة جدة السعودية.

ويعتبر الحفل الأول من نوعه في السعودية، إذ توظف تقنية الهولوغرام في إظهار أم كلثوم على خشبة المسرح، كما لو كانت هي التي تحيي الحفل.

وفي سياق متصل، لم تؤكد الجهات الرسمية السعودية الخبر، إلا أن المقطع الترويجي المتداول نسب لاحقا للقناة الثقافية السعودية.

وتقوم تقنية الهولوغرام ببث طيف من الألوان التي تعطي مجسما ثلاثي الأبعاد للأشخاص أو الأشياء، إذ يشعر الناظر وكأنه أمام إنسان حقيقي صوتا وصورة. 

المصدر: تويتر

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