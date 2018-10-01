بيع لوحة لفنان صيني مقابل 65 مليون دولار!

باع مزاد سوثبي في هونغ كونغ لوحة ثلاثية للفنان الصيني الطليعي، تشاو ووتشي (1920-2013) مقابل 65.2 مليون دولار.

This Zao Wou-ki masterpiece is now the most expensive painting ever sold at auction by an Asian artist. Price tag: $65,000,000 pic.twitter.com/e1gIHo9XKp — TicToc by Bloomberg (@tictoc) October 1, 2018

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وقال ناطق باسم الجهة المنظمة للمزاد إن لوحة الفنان التشكيلي، تشاو ووتشي، حطمت رقما قياسيا من بين الفنانين التشكيليين الآسيويين، وأضاف أن اللوحة بلا تسمية، وأبدعت في "يونيو- أكتوبر 1985"، وكانت وقتها تزيّن واجهة المجمع التجاري "Raffles City" في سنغافورة.

وأشار الناطق إلى أن مزاد سوثبي طرح اللوحة أولا بسعر 45 مليون دولار، ثم ارتفع السعر حتى 65 مليون دولار، ولم يذكر الناطق اسم مشتري اللوحة.

وتظهر اللوحة منظرا طبيعيا باللونين البرتقالي والبنفسجي تماشيا مع روح المدرسة الغربية التجريدية، واستخدم الفنان عناصر المدرسة الكلاسيكية الشرقية. وأصبح هذا المزيج بين النمطين الغربي والشرقي علامة مميزة للفنان الصيني.

المصدر: تاس