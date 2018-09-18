دموع وفرح على مسرح جوائز إيمي وصراع العروش يتألق!

شهد مسرح مايكروسوفت في 17 سبتمبر الجاري، مراسم حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية في دورتها الـ70، في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل مسلسل "صراع العروش" على جائزة أفضل مسلسل درامي، وهي الجائزة الثالثة التي يفوز بها المسلسل خلال السنوات الأربع الماضية. كما حصل الممثل، بيتر دينكليج، في هذا المسلسل أيضا على جائزة أفضل ممثل دور ثاني.

وكان مسلسل "حكاية خادمة" المثير للجدل قد فاز بجائزة إيمي كأفضل مسلسل درامي لعام 2017.

أما مسلسل "السيدة ميسل الرائعة" فحصل على 5 جوائز: أفضل مسلسل كوميدي وأفضل دور كوميدي لبطلته النجمة ريتشل بروسناهان.

YouTube.com/Television Academy

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كما حازت مخرجته، إيمي شيرمان، جائزة أفضل إخراج لمسلسل كوميدي، وفازت بجائزة أفضل نص لنفس المسلسل لتكون بذلك أول امرأة في التاريخ تحصل على جائزتي إيمي في عام واحد.

وذهبت جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي للبريطاني، ماثيو ريس، عن دور الجاسوس الروسي في مسلسل "الأمريكيون"، وحصلت كلير فوي على جائزة أفضل ممثلة عن دور إليزابيث الثانية (الشابة) في مسلسل "التاج".

ومن أكثر لحظات جوائز إيمي تأثيرا في دورتها الـ70، كانت كلمة المخرج، غلين فايس، الذي حصل على جائزة خاصة لإخراجه حفل جوائز الأوسكار الأخير، وفي هذا الحفل تقدم بطلب يد حبيبته، جين سويندسون، مباشرة أمام جمهور الحفل.

المصدر: إنترفاكس