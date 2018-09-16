كاتب ياباني يرفض ترشيحه لجائزة نوبل البديلة

رفض الكاتب الياباني، هاروكي موراكامي، ترشيحه لجائزة نوبل البديلة في الآداب، وذكرت وكالة كيودو، أن الأديب، اتصل بالجانب السويدي وطلب منه استبعاده من قائمة للمرشحين لعام 2018.

وأوضح قراره برغبته في التركيز على الكتابة والابتعاد عن اهتمام وسائل الإعلام.

وقالت الجهة المشرفة على تنظيم الفعالية البديلة، في بيان نشرته على فيسبوك، إن موراكامي أبدى امتنانه لترشيحه لكنه رفض ذلك.

وفي مايو الماضي، أفادت وسائل الإعلام بأن أكاديمية العلوم السويدية، قررت تأجيل تسليم جائزة نوبل للآداب في 2018 وتأجيل ذلك إلى 2019 بسبب فضيحة تحرش جنسي في الأكاديمية السويدية المشرفة على منح جائزة نوبل.

وفي نوفمبر عام 2017 وردت أنباء عن توجيه 18 امرأة تهمة التحرش الجنسي للمصور جان كلود أرنو، زوج كاتارينا فروستنسون ( العضوة في الأكاديمية السويدية). وجاء في التهمة أن الرجل استخدم موقعه المهني لدفع النساء للدخول في علاقات جنسية معه.

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وبعد ذلك قامت مجموعة من الشخصيات الثقافية السويدية بتأسيس، الجائزة البديلة بعد تأجيل تقديم جائزة نوبل للآداب هذا العام بسبب الفضيحة.

المصدر: وكالات