فاز بـ"جائزة نوبل" للرياضيات وسرقت الميدالية بعد نصف ساعة!

في واقعة غريبة يندر حدوثها، سرقت ميدالية ذهبية بعد تسليمها للفائز بجائزة فيلدز التي تمنح كل أربع سنوات لعلماء الرياضيات دون الأربعين من العمر.

وتفيد صحيفة غلوبو البرازيلية، بأن عالم الرياضيات الكردي، كوشير بيركار، الذي فاز بالجائزة فقد الميدالية الذهبية وقيمتها 4100 دولار، بعد نصف ساعة من مراسم استلامها التي جرت، يوم الأربعاء 1 أغسطس الجاري.

وبعد الإعلان عن سرقة الميدالية الذهبية، سلمت اللجنة المنظمة الصور والأشرطة التي سجلتها كاميرات المراقبة إلى رجال الشرطة الذين تمكنوا بسرعة من تحديد هوية السارق، ولكنهم فشلوا في العثور على الميدالية الذهبية المسروقة.

NCTS Math Division / YouTube

يذكر أن عالم الرياضيات الكردي بيركار من أصل إيراني، غادر وطنه بعد حصوله على البكالوريوس إلى بريطانيا بحثا عن الاستقرار.

وفاز بجائزة فيلدز إلى جانب بيركار، كل من الإيطالي أليسيو فيغالي والألماني بيتر شولتز وأكشاي فينكاتيش الذي يعمل في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وتعد فيلدز، جائزة دولية تمنح كل أربع سنوات خلال المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات الشباب دون سن 40. وتماثل هذه الجائزة، جائزة نوبل التي لا تمنح لعلماء الرياضيات. وتصنع ميدالية جائزة فيلدز من 14 قيراطا من ذهب عيار 583، وسميت تخليدا لعالم الرياضيات الكندي جون فيلدز الذي اقترح عام 1924 منح جائزة لعلماء الرياضيات تقديرا لإنجازاتهم العلمية.

المصدر: لينتا. رو