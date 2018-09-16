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هيفاء وهبي ترتدي الخمار

الثقافة والفن

هيفاء وهبي ترتدي الخمار
Reuters Mohamed Azakir
هيفاء وهبي
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تحدثت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي عن تجربتها لأكثر من مرة في التخفي عن معجبيها إسوة بفنانين آخرين.

وقالت هيفاء في لقاء مع برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "أحيانا لا نستطيع أن نتعامل مع الجمهور بالهيئة التي اعتاد علينا بها وبالتالي نضطر للتخفي، لكنهم في النهاية يعرفونا".

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وتابعت: "ذات مرة ارتديت عباءة وخمارا وفوجئت بشاب وفتاة يتعرفان عليّ ويقولان هذه هيفاء وهبي، ولا أعرف كيف عرفوني ربما من جبهة رأسي أو غيره".

المصدر: المصريون

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