هيفاء وهبي ترتدي الخمار
Reuters Mohamed Azakir
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تحدثت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي عن تجربتها لأكثر من مرة في التخفي عن معجبيها إسوة بفنانين آخرين.
وقالت هيفاء في لقاء مع برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "أحيانا لا نستطيع أن نتعامل مع الجمهور بالهيئة التي اعتاد علينا بها وبالتالي نضطر للتخفي، لكنهم في النهاية يعرفونا".
وتابعت: "ذات مرة ارتديت عباءة وخمارا وفوجئت بشاب وفتاة يتعرفان عليّ ويقولان هذه هيفاء وهبي، ولا أعرف كيف عرفوني ربما من جبهة رأسي أو غيره".
المصدر: المصريون
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