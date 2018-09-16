هيفاء وهبي ترتدي الخمار

تحدثت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي عن تجربتها لأكثر من مرة في التخفي عن معجبيها إسوة بفنانين آخرين.

وقالت هيفاء في لقاء مع برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "أحيانا لا نستطيع أن نتعامل مع الجمهور بالهيئة التي اعتاد علينا بها وبالتالي نضطر للتخفي، لكنهم في النهاية يعرفونا".

إقرأ المزيد

وتابعت: "ذات مرة ارتديت عباءة وخمارا وفوجئت بشاب وفتاة يتعرفان عليّ ويقولان هذه هيفاء وهبي، ولا أعرف كيف عرفوني ربما من جبهة رأسي أو غيره".

المصدر: المصريون