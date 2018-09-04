افتتاح المهرجان الدولي للسينما الإسلامية في قازان

تفتتح اليوم الثلاثاء الدورة الـ 14 للمهرجان الدولي للسينما الإسلامية "المنبر الذهبي الدولي"، في مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان في روسيا.

وأعلن بيان صادر عن لجنة تنظيم المهرجان، أن ضيوف الشرف في حفل افتتاح المهرجان هم: فناني الشعب الروسي، إيمانويل فتروغان وإيرينا ألفيروفا، وكذلك الفنان الحائز جائزة الدولة، مراد بشاروف.

أما لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان فتضم المخرج السينمائي الإيطالي الشهير، إيمانويل جيروزا، والممثل البولندي المعروف، مارك بروبوش، ومدير مهرجان وهران الجزائري، إبراهيم صديقي، والمخرج السينمائي التونسي، رشيد فرشو، والمخرج السينمائي التركي، مصطفى قره، والناقد السينمائي المصري، شريف عواد. وسوف تكون رئيسة اللجنة الفنانة التركمانستانية المعروفة، مايا غزل أيميدوفا.

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وسوف يفتتح المهرجان كعادته كل عام، رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين.

ويتضمن برنامج المسابقة الرسمية 65 فيلما، من بينها أفلام روائية طويلة وقصيرة ووثائقية، فضلا عن مسابقة روسيا الفتية والمسابقة القومية.

وتتولى وزارة الثقافة في جمهورية تترستان الروسية ومجلس الإفتاء في روسيا تنظيم مهرجان "المنبر الذهبي" السينمائي سنويا، حيث يقام هذا العام تحت شعار "إلى ثقافة الحوار عبر الحوار بين الثقافات"، وقد تلقت لجنة تنظيم المهرجان 970 طلبا بالمشاركة من 56 بلدا.

المصدر: نوفوستي