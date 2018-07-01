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إقبال كبير على المشاركة في مهرجان السينما الإسلامية في روسيا

الثقافة والفن

إقبال كبير على المشاركة في مهرجان السينما الإسلامية في روسيا
Kazantravels.ru
مسجد في قازان
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تلقت اللجنة التنظيمية لمهرجان قازان الدولي الـ 14 للسينما الإسلامية نحو ألف طلب مشاركة، من 56 بلدا حول العالم.

ويقام المهرجان في الفترة ما بين 4 و10 سبتمبر المقبل، بمشاركة منتدى الرؤى الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي". فيما سيحتضن مجمع "الهرم" الثقافي مراسم افتتاحه.

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ويتضمن برنامج المهرجان لهذا العام 30 فيلما سينمائيا ووثائقيا وقصيرا أخرجها الفنانون من تترستان.

وأسست وزارة الثقافة في جمهورية تترستان وبلدية قازان المهرجان السينمائي، عام 2005، حيث أطلقت عليه تسمية "المنبر الذهبي". أما شعاره فما يزال قائما بصيغته الدائمة: "إلى ثقافة الحوار عبر حوار الحضارات".  

ويختار برنامج المهرجان أفلاما تعكس القيم الإنسانية والدينية والتقاليد الحضارية وأفكار حفظ السلام والتسامح الديني والإنسانية.

يذكر أن المهرجان تلقى في دورته السابقة، 782 طلبا بالمشاركة من 61 بلدا.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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