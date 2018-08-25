زياد الرحباني يكشف عن أغنيات بإمضائه ستغنيها والدته السيدة فيروز

كشف الفنان الكبير زياد الرحباني، عن احتمال أن تغني والدته السيدة فيروز، عددا من الأغنيات التي لحن موسيقاها وألف كلماتها، وقال إنه سيزورها قريبا لبحث الموضوع معها بكل تفاصيله.

إقرأ المزيد

وأعلن الكاتب والموسيقي والمسرحي زياد الرحباني، في حديث عبر إذاعة "روتانا دلتا" أن السيدة فيروز استمعت إلى العديد من الأغنيات التي تحمل إمضاء زياد، "ولكن التأجيل كان سيّد الموقف، آملاً أن تعود وتدخل الاستوديو وتسجّل هذه الأغنيات". لكنّه لفت إلى أنّ والدته "لا تزال تخضع لتمرينات في صوتها وسيزورها قريباً جدا للبحث في أمور عدّة".

وكشف الرحباني عن أنّ والدته تتابع كل المحطات التلفزيونية والصحف بشكل ممتاز حتى أنها تستمع إلى مجمل الإذاعات.

المصدر: إذاعة روتانا