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زياد الرحباني يكشف عن أغنيات بإمضائه ستغنيها والدته السيدة فيروز

الثقافة والفن

زياد الرحباني يكشف عن أغنيات بإمضائه ستغنيها والدته السيدة فيروززياد الرحباني ووالدته فيروز.. نهاية القطيعة
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كشف الفنان الكبير زياد الرحباني، عن احتمال أن تغني والدته السيدة فيروز، عددا من الأغنيات التي لحن موسيقاها وألف كلماتها، وقال إنه سيزورها قريبا لبحث الموضوع معها بكل تفاصيله.

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وأعلن الكاتب والموسيقي والمسرحي زياد الرحباني، في حديث عبر إذاعة "روتانا دلتا" أن السيدة فيروز استمعت إلى العديد من الأغنيات التي تحمل إمضاء زياد، "ولكن التأجيل كان سيّد الموقف، آملاً أن تعود وتدخل الاستوديو وتسجّل هذه الأغنيات". لكنّه لفت إلى أنّ والدته "لا تزال تخضع لتمرينات في صوتها وسيزورها قريباً جدا للبحث في أمور عدّة".

وكشف الرحباني عن أنّ والدته تتابع كل المحطات التلفزيونية والصحف بشكل ممتاز حتى أنها تستمع إلى مجمل الإذاعات.

المصدر: إذاعة روتانا

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