ثنائي روسي الأول على العالم في "التانغو"

حصل الثنائي الراقص من موسكو، دميتري فاسين وساديانا خامزينا، على المركز الأول في بطولة العالم لرقصة "التانغو".

وحصل الثنائي على المركز الأول في فئة "التانغو المسرحي" لعام 2018 في بطولة العالم لرقصة "التانغو" التي تقام سنويا في الأرجنتين.

ويعد ذلك الإنجاز الأبرز في تاريخ مشاركة الراقصين الروس في هذه المسابقة للتانغو الأرجنتيني. وحقق الثنائي نفسه العام الماضي المركز الرابع، وقبلها حقق المركز الخامس مرتين، وحصل على لقب "أفضل ثنائي أجنبي في العالم".

كذلك حصل الثنائي الروسي، دميتري كوزنيتسوف وأولغا نيكولايفا، على المركز الخامس في المسابقة نفسها.

المصدر: إنترفاكس