صورة "صادمة" لنيكول كيدمان في عامها الـ51!

انتشرت في شبكة الإنترنت صور جديدة صادمة ولا يمكن معرفة صاحبتها، ممثلة هوليوود الشهيرة، نيكول كيدمان، التي بلغت هذا العام 51 سنة.

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وتعود هذه الصور "الغريبة" لنجمة هوليوود الجميلة لمقاطع من دورها في بطولة فيلم المدمر "Destroyer" الجديد، الذي حولها من فاتنة شقراء إلى امرأة سمراء متعبة الملامح.

وقالت صحيفة ذا صن إن "كيدمان تلعب دور محققة جنائية في فيلم المدمر المقرر إطلاقه في أكتوبر المقبل، تلاحق قاتلا متسلسلا أرهب الناس في الولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت مخرجة الفيلم، كارين كوساما، للصحفين إن "على بطلة الفيلم نيكول كيدمان أن تعكس دورة شخصية المرأة العاملة في هذا المجال بصدق لتؤثر أكثر".

"أردنا أن تبدو كيدمان كامرأة عادية في منتصف العمر مع ماض ترك بصمة على وجهها.. إنها شخصية تراجيدية وبطولية في نهاية المطاف". المخرجة كارين كوساما.

المصدر: لايف. رو