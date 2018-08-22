بوتين يمنح فنانين روس أوسمة رفيعة المستوى

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء 21 أغسطس، عددا من الفنانين الروس أوسمة وميداليات وألقابا روسية وطنية.

ومن الفنانين الذين تم تكريمهم المخرج والممثل الروسي البارز، فيودور بوندارتشوك، وينتمي بوندارتشوك إلى عائلة فنية، فوالده ممثل المسرح والسينما والمخرج السينمائي المعروف، سيرغي بوندارتشوك، والذي حصل على جائزة الأوسكار عام 1969 عن فيلمه "الحرب والسلام" (المستند إلى رواية ليو تولستوي بنفس الإسم).

إقرأ المزيد

وجاء في المرسوم الرئاسي بهذا الشأن، والمنشور على بوابة المعلومات القانونية الحكومية الروسية: "يمنح رئيس جمعية (آرت بكتشرز فيجين) الإبداعية، فيودور بوندارتشوك، وسام ألكسندر نيفسكي تقديرا لجهوده المثمرة التي يبذلها من أجل تطوير الثقافة والفن والإعلام في روسيا".

ويعرف فيودور بوندارتشوك بإخراجه أفلام "ستالينغراد" و"السرية التاسعة" و"جزيرة مأهولة" وغيرها من الأعمال ذات الطابع الوطني. كما تميز بأدائه لأدوار ذات شعبية في أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية عديدة.

وعلاوة على ذلك، منح بوتين كلا من المخرج السينمائي، فاليري تودوروفسكي، والممثل، نيقولاي فومينكو، قائد الأوركسترا بمسرح البولشوي، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى.

ومنح فلاديمير بوتين أيضا لقب الاستحقاق لعدد من الفنانين الروس المعروفين.

المصدر: نوفوستي