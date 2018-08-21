أحمد مكي يعود للسينما بعد انقطاعه لسنوات!

قرر الفنان المصري أحمد مكي العودة إلى السينما من جديد، بعد غياب دام خمس سنوات متواصلة، وذلك ضمن عمل مرتقب مع المنتج أحمد سمير، الذي تعاون معه سابقا في مسلسل "الكبير أوي".

ويأمل أحمد مكي بالعودة مجددا إلى عالم الأفلام السينمائية بعد أن تفرغ لمدة خمس سنوات للتمثيل في المسلسلات التلفزيونية.

ودخل مكي عالم السينما لأول مرة في عام 2001، عندما شارك بدور ثانوي في فيلم "ابن عز"، وبعدها شارك في فيلم "تيتو" مع الفنان أحمد السقا في عام 2004.

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ولكن، لعب النجم أول أدواره السينمائية الهامة في عام 2007، في فيلم "مرجان أحمد مرجان" للفنان عادل إمام، إذ اشتهر بدوره الكوميدي المميز في هذا الفيلم، الذي دخل من خلاله قلوب الكثيرين في العالم العربي.

أما بالنسبة لأول عمل سينمائي لعب فيه دور البطولة، فكان فيلم "H دبوور"، كما لعب أيضا دور البطولة في آخر أفلامه السينمائية، عام 2014، الذي حمل اسم "سمير أبو النيل"، وشارك فيه مع نيكول سابا وحسين إمام.

المصدر: صحيفة النهار