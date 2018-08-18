بالفيديو.. موسكو تستضيف مهرجانا دوليا للألعاب النارية

يحتضن متنزه براتييفو في جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو المهرجان الدولي للألعاب النارية الذي ينطلق اليوم السبت.

وتتاح لسكان موسكو وضيوفها خلال يومي العطلة، 18 و19 أغسطس الجاري، متابعة آلاف الأضواء اللامعة وعروض الضوء والماء والنوافير الراقصة وغيرها من الألعاب النارية الخلابة.

ويقام المهرجان بمشاركة أفضل فرق الألعاب النارية من الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وبلغاريا وسلوفاكيا واليونان وأندورا.

وقد خصص القائمون على المهرجان لكل فريق موقعا يضع فيه العبوات، علما أن عددها بلغ العام الجاري 3 آلاف.

وقال كريستوف بيرسون، وهو أحد خبراء الألعاب النارية من أعضاء الفريق البريطاني: "جئنا العام الجاري إلى موسكو بمشاهد نارية رائعة. ومن بينها بالطبع المشهد الناري الملون بألوان العلم البريطاني. وسنقوم بعرض آخر أطلقنا عليه الخير والسحر".

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أما الفريق اليوناني الفائز بإحدى جوائز المهرجان السابق، فيعوّل على اجتذاب المشاهدين بعرض الضوء المقترن بالموسيقى اليونانية التقليدية.

وقال رئيس الفريق اليوناني، كوستاس كروستاليس، إنه "شرف كبير لنا أن نحضر المهرجان، لقد استغرقت التحضيرات له 5 أشهر".

ومن المفترض أن يقدم الفريق الروسي، الفائز بجائزة المهرجان السابق الرئيسية، عروض الافتتاح.

وستبدأ العروض النارية الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو. أما نهارا فسيشهد المتنزه عروض فرق الروك الموسيقية ومسابقات رياضية مختلفة.

المصدر: فيستي .رو