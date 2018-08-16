مدينة ريازان الروسية تستضيف المنتدى الدولي الأول للمدن العريقة

افتتح في مدينة ريازان الروسية المنتدى الدولي الأول للمدن العريقة، مساء يوم الأربعاء 15 أغسطس، بمشاركة ممثلين عن 40 مدينة من العالم كله، تم تأسيسها منذ فترة تزيد عن 500 عام.

وتقام تلك الفعالية الثقافية التاريخية تحت رعاية منظمة اليونيسكو الأممية. وافتتح المنتدى الدولي في كرملين (القلعة) مدينة ريازان، حيث أقيم عرض الضوء والصوت المسرحي الذي من شأنه عرض تاريخ ريازان وإطلاع ضيوف المنتدى على معالم المدينة التاريخية والحضارية.

وتمثل روسيا في المنتدى مدن: موسكو وتفير وفلاديمير وياروسلافل وتولا وكوستروما وقازان ودربنت وفيليكي نوفغورود وبسكوف وغيرها. ويستمر المنتدى الدولي حتى 18 أغسطس الجاري.

وحضرت إلى المنتدى أيضا وفود تمثل المدن العريقة في إيطاليا وألمانيا وتركيا وفرنسا واليونان والهند والصين وإسبانيا واليابان وفيتنام وأبخازيا وبلغاريا وبيلاروس.

وقال محافظ ريازان، نيقولاي ليوبيموف، في كلمة افتتاح المنتدى إنه مسرور جدا باستضافة هذا المنتدى الدولي، وأعرب عن أمله بأن يسهم المنتدى في إقامة الحوار البناء بين الشعوب والحضارات.

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وتعد مدينة ريازان من أقدم المدن الروسية، إذ أسست عام 1095 م. وتقع المدينة وسط الجزء الأوروبي من روسيا، وتبعد عن موسكو 200 كيلومتر. واليوم، نجد هناك مدينة نامية حديثة، يميّزها الفن المعماري الرائع والطبيعة الخلابة. في حين لا يزال سكانها يحافظون على تقاليد أجدادهم وعلى تاريخ مدينتهم الأم، تلك المدينة التي منحت العالم عددا كبيرا من الشخصيات العظيمة مثل الشاعر، سيرغي يسينين، والعالم البارز، إيفان بافلوف، أول من حاز جائزة نوبل في روسيا.

كما تتمتع المدينة عموما بكثرة الكنائس ودور العبادة البديعة.

وبنيت مدينة ريازان عند تقاطع طرق التجارة، وأهمها الطريق على نهر "أوكا"، ويسمى "طريق العنبر"، حيث ربط المدن والبلدان في شمال غرب أوراسيا ببلدان الجنوب والشرق، ومن بينها بعض البلدان العربية.

وقد اكتشف العلماء مسلك هذا الطريق المهم بفضل العثور على الكنوز التاريخية العديدة على ضفاف النهر. ومن بينها سبعة كنوز من العملة النقدية العربية "الدرهم".

المصدر: تاس